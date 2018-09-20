2018-09-20T06:16:08+03:00
Общество

Тюменцев призывают стать участником всероссийского флешмоба #WorldSkillsRussia

Акция проходит в соцсетях
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцев призывают присоединиться к всероссийскому флешмобу #WorldSkillsRussiaТюменцев призывают присоединиться к всероссийскому флешмобу #WorldSkillsRussia
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Тюменцы могут стать участниками всероссийского флешмоба по поддержке сборной России на Чемпионате Европы по профмастерству #EuroSkills2018. Соревнования пройдут в Будапеште с 26 по 29 сентября. Наш регион представят Ольга Ячменева и Сергей Херкун. Ольге предстоит выступить в компетенции «малярные и декоративные работы», а Сергею - в «кирпичной кладке».

Чтобы стать участником флешмоба и вместе со свсей страной поддержать ребят, нужно сфотографироваться на фоне баннера Ольги Ячменевой, что установлен на улице Первомайской недалеко от ж/д вокзала, и разместить снимок с пожеланиями в любой соцсети с хэштегами #TeamRussia и #WorldSkillsRussia. Ребята увидят послание и это придаст им силы.

Можно также стать участником акции «Дай пять – поддержи Россию!»

Можно также стать участником акции «Дай пять – поддержи Россию!»

1. Сделать фото, на котором ты, твои друзья или семья даете «пять».

2. Выложить его в свою любимую соцсеть с хэштегами #Hi5WSR и #WorldSkillsRussia.

3. Отметить друзей и передать им эстафету «Дай пять!»

4. Найти себя на официальных аккаунтах WorldSkills Russia!

Напомним, что EuroSkills – самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28-ми стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008 года. Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году был шведский Гетеборг. Тогда национальная сборная России заняла почетное 1 место в общекомандном зачете, завоевав 5 медалей и 11 медальонов за профессионализм.

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