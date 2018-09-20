В Тюмень привезли необычные открытки в честь 80-летия Владислава Крапивина

20 Сент. 05:27 2018-09-20T05:27:55+03:00

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Тюменцы могут поздравить писателя Владислава Крапивина с 80-летием, который будет отмечатся 14 октября. Город присоединился к акции, стартовавшей в Екатеринбурге «Поздравь Командора!».

Юные екатеринбургские художники нарисовали эскизы открыток по мотивам произведений Крапивина и через Почту России отправили их в библиотеки разных городов. В Тюмень, где провел детство Вячеслав Петрович, 30 открыток переданы в филиал Детской библиотеки имени Константина Лагунова. Любой может придти туда и подписать открытку , а также сделать рисунки по произведениям Крапивина. Участвовать в почтовом марафоне могут не только дети, но и взрослые.

Подарки принимаются в рабочие часы библиотеки по адресу: ул. Тульская, 4/3, – до 1 октября включительно. Поздравления из всех уголков нашей страны будут вручены Владиславу Петровичу в день юбилея, сообщили в пресс-службе Тюменского филиала Почты России.