2018-09-20T04:03:38+03:00
Общество

Погода 20 сентября в Тюмени: возможен небольшой дождик

Но будет тепло, до +20 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 20 сентября в Тюмени: возможен небольшой дождикПогода 20 сентября в Тюмени: возможен небольшой дождикФото: Ольга Крыльцова
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Четверг, 20 сентября, в Тюменской области будет облачным. Днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с в отдельных районах порывы до 15 м/с. Максимальная температура +14, +20 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске утром и вечером небольшой дождик, в полдень солнечно и до +20 градусов. В Тобольске слабый дождик в течение всего дня, а воздух прогреется всего до +16. В Ишиме солнечно, без осадков и +18.

В народном календаре 20 сентября названо Луковым праздником. В это время повсеместно убирают репчатый лук и заплетают его в косы, чтобы подвесить под потолок для хранения. В этот день из лука готовили разнообразные блюда. Кстати, считалось, что если испечь хоть одну луковицу до этого дня — то весь лук на грядках высохнет.

По луку судили и о погоде на зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.

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