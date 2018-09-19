2018-09-19T17:48:11+03:00
Звезды

Тюменцы помнят: академический ансамбль песни и пляски Росгвардии приезжал в Сибирь

В этом году армейский коллектив отметил 45-летний юбилей, правда, до Тюмени с концертом так и не добрался
Лидия Шумкова
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Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Тюменской областиФото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Тюменской области
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Известный не только в России, но и в мире академический ансамбль песни и пляски Росгвардии отметил свой 45-ый день рождения. В честь юбилея творческого коллектива военные артисты и музыканты весь 2018 год провели в большом гастрольном туре, который включал в себя концерты в 20 городах страны. А второго октября они выступят с заключительной программой юбилейного тура в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Вот только в Тюмень и другие города региона ансамбль так и не добрался.

Однако многие тюменцы хорошо помнят, коллектив бывал в Тюменской области пять лет назад. Тогда ансамбль отмечал 40-летие и выступал в Тюмени и Тобольске с концертом, посвященным 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации – один из крупнейших военных художественных коллективов страны, первый профессиональный коллектив внутренних войск. Свою летопись он ведет с июля 1973 года. Ансамбль имеет не только творческие заслуги, но и боевые. С 1987 года коллектив более 40 раз выезжал в горячие точки страны, где было дано более 150 концертов. Артисты ансамбля награждены государственными и ведомственными наградами, имеют почетные звания Российской Федерации.

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