2018-09-19T16:50:33+03:00
Происшествия

«Гостеприимная» тюменка прописала у себя 430 иностранцев

Женщину наказали штрафом в 150 тысяч рублей
Анна Полякова
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Предприимчивая жительница Тюмени поплатилась за жадность. По документам, 39-летняя женщина нашла у себя в трехкомнатной квартире площадью 69 кв.м место для 430 иностранцев.

В «резиновой» квартире, расположенной в посёлке Метелево, в которой кроме хозяйки, проживают её родители, сестра с мужем и трое их детей, также якобы нашли пристанище мигранты из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

При этом, выяснилось, что тюменка не намеревалась предоставлять гостям из ближнего зарубежья жилплощадь для проживания.

- Незаконная деятельность была выявлена в ходе проверки, проведенной сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области, - пояснили в региональной прокуратуре.

В результате мировой судья вынес ей приговор. Она признана виновной в фиктивной регистрации иностранцев. Суд наказал тюменку штрафом в размере 150 тысяч рублей.

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