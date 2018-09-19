2018-09-19T16:05:45+03:00
Спорт

Самые спортивные семьи Тюменской области соберутся на фестиваль ГТО

29 команд испытают свои силы в семи дисциплинах
Анна Полякова
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В Тюмени пройдет II этап областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. Свои силы 22 и 23 сентября испытают 29 лучших, прошедших отбор.

Напомним, в первом этапе участвовали 3381 семья из городов и муниципальных образований региона. По условиям соревнований, каждая команда состоит из трех человек: мама, папа и ребенок. При этом возраст родителей –может быть от 25 до 49 лет, возраст ребенка – от 9 до 17 лет.

Для получения знака отличия ГТО участникам II этапа фестиваля предстоит выполнить нормативы по семи дисциплинам. Среди них, например, стрельба из пневматической винтовки из положения сидя с опорой локтей о стол, плаванье, бег, подтягивание из виса на высокой перекладине, отжимание, прыжок в длину.

Как сообщили в администрации города Тюмени, подведение итогов и торжественная церемония закрытия состоится 23 сентября.

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