2018-09-19T14:50:27+03:00
Происшествия

В Тюмени ищут пропавшего без вести Исмаила Мамедова

Мужчина ушел из дома в конце июля
Лидия Шумкова
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На фото - без вести пропавший 34-летний Исмаил Мамедов. Фото СУ СК РФ по Тюменской областиНа фото - без вести пропавший 34-летний Исмаил Мамедов. Фото СУ СК РФ по Тюменской области
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Вот уже полтора месяца в Тюмени ищут Исмаила Мамедова. Он еще 30 июля 2018 года ушел из дома, расположенного по улице Червишевский тракт, но до настоящего момента его местонахождение не установлено. Как сообщили в следственном управлении СКР по Тюменской области, по факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Оно находится в производстве следственного отдела по Калининскому округу.

Полное имя 34-летнего пропавшего - Мамедов Исмаил Яхья оглы (родился 4 января 1984 года). В момент исчезновения он был одет в черную кожаную куртку на замке, черные брюки, черную рубашку с длинным рукавом и черные лакированные туфли с вытянутым носком. На вид ему 35 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, говорит с акцентом, на носу шрам.

Следователи просят жителей помочь в установлении обстоятельств исчезновения Исмаила Мамедова и его настоящего местонахождения.

Информацию можно сообщить по телефонам: 8(3452)29-11-20, 32-95-28 отдел полиции №7 УМВД России по г. Тюмени, 8(3452) 64-78-27 следственный отдел по Калининскому округу СУ СК РФ по Тюменской области.

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