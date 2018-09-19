В Тюмени кинологов со всей России научат работать со служебными собаками

19 Сент. 13:43 2018-09-19T13:43:28+03:00

На подготовку у них уйдет 2,5 месяца

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В Тюмень приехали 52 сотрудника из кинологических подразделений ОМОН со всей России. Прибыли они вместе с собаками-напарниками, чтобы результативно применять животных при выполнении своих обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области, обучение омоновцы будут проходить в Центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии. В течение двух с половиной месяцев их будут учить, в том числе, офицеры управления округа, а также преподаватели Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России.

Практические занятия пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным. Часть из учебных мероприятий пройдет на базе тюменского ОМОН, практические тренировки будут организованы на объектах массового пребывания людей – стадионах, городских площадках, в зданиях различных учреждений.

По словам начальника кинологической службы Уральского округа Росгвардии полковника Альберта Магомедова, в процессе обучения сотрудники приобретут все необходимые знания, умения и навыки.

- Совершенствуя свой профессиональный уровень, они смогут умело и результативно применять служебных собак при выполнении возложенных на Росгвардию оперативно-служебных задач в различных условиях обстановки, - отметил он.