Тюменцев приглашают пересесть на велосипед

19 Сент. 14:06 2018-09-19T14:06:54+03:00

В Тюмени велосипедистов с каждым годом становится все больше Фото: Татьяна Коркина

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Тюмень вновь присоединится к общероссийской акции «На работу – на велосипеде». Проект, который проходит в стране уже не первый год, показывает, что ездить на двухколесном транспорте по ежедневным делам может быть легко и удобно. Для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

Стоит отметить, что в Тюмени велосипедистов с каждым годом становится все больше. В городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта считают, что это неспроста.

- Велосипед является прекрасной альтернативой привычным нам средствам передвижения и прежде всего личному автомобилю: это экономично, экологично и, самое главное, полезно для здоровья. Кроме того, передвигаться на таком транспорте тюменцам становится все более удобно – в городе обустроен 41 км велодорожек, - сообщили в департаменте.

В 2018 году всероссийская акция «На работу на велосипеде» проходит дважды — 18 мая и 21 сентября. В 2017 году заезд был проведен три раза.