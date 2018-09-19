В Тюмени продолжается кампания по массовой иммунизации жителей против гриппа
Сентябрь в Тюмени традиционно стал временем, когда растет число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора связывают эту тенденцию с формированием новых организованных коллективов детей. Между тем, в управлении уточнили что превышения эпидемических порогов не установлено, как и не зарегистрировано ни одного случая гриппа.
Тем не менее, в преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ 2018-2019 в регионе продолжается кампания по массовой иммунизации населения против гриппа. Самое оптимальное время проведения прививок как раз сентября- октябрь. Если поставить прививку в это время, иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.
По данным на 14 сентября уже привито более 120 тысяч человек. Всего планируется привить более 600 тысяч человек.
В том числе вакцинация будет проводиться у торгово-развлекательных центров города Тюмени. «Вакциномобили» появятся с 10.00 до 16.00 у ТЦ «Кристалл» (ул. Менделеева, 1а) - 21 сентября, у ТЦ «Лента» (ул. Алебашевская) - 22 сентября, у ТЦ «Панама» (ул. Мысовская, 2а) – 23 сентября.
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