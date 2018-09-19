В Тюменской области клещи покусали более 16 тысяч человек

19 Сент. 12:38 2018-09-19T12:38:12+03:00

С начала эпидсезона 2018 года исследовано от населения 2340 клещей, из них заражены вирусом клещевого энцефалита 24 клеща Фото: Татьяна Коркина

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Более 16 тысяч человек обратились в медицинские организации Тюменской области по поводу присасывания клещей. Среди пострадавших есть и дети – их насчитывается 3185. Число обратившихся в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений, уточняет Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С начала сезона, то есть с 26 марта 2018 года случаи присасывания клещей были зарегистрированы во всех муниципалитетах. Однако наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, Тобольске, а также в Заводоуковском, Ялуторовском, Абатском и Вагайском районах.

Зарегистрировано 64 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе 11 детей, 76 случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе 5 детей.

Специалисты управления предупреждают, в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы по улице Комсомольская, 54а. Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области также продолжает работу горячая линия по профилактике клещевых инфекций. Позвонить можно по телефону 8-9044-92-92-30.