2018-09-19T12:38:12+03:00
Здоровье

В Тюменской области клещи покусали более 16 тысяч человек

Самыми «клещевыми» районами стали Тюмень, Ишим, Тобольск
Лидия Шумкова
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С начала эпидсезона 2018 года исследовано от населения 2340 клещей, из них заражены вирусом клещевого энцефалита 24 клещаС начала эпидсезона 2018 года исследовано от населения 2340 клещей, из них заражены вирусом клещевого энцефалита 24 клещаФото: Татьяна Коркина
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Более 16 тысяч человек обратились в медицинские организации Тюменской области по поводу присасывания клещей. Среди пострадавших есть и дети – их насчитывается 3185. Число обратившихся в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений, уточняет Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С начала сезона, то есть с 26 марта 2018 года случаи присасывания клещей были зарегистрированы во всех муниципалитетах. Однако наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, Тобольске, а также в Заводоуковском, Ялуторовском, Абатском и Вагайском районах.

Зарегистрировано 64 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе 11 детей, 76 случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе 5 детей.

Специалисты управления предупреждают, в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы по улице Комсомольская, 54а. Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области также продолжает работу горячая линия по профилактике клещевых инфекций. Позвонить можно по телефону 8-9044-92-92-30.

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