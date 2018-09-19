2018-09-19T13:16:06+03:00
Общество

Тюменские добровольцы с проектом «Киберпатруль» вошли в число лучших по России

Теперь их идея выйдет на федеральный уровень
Лидия Шумкова
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Фото представлено городским департаментом по спорту и молодежной политикеФото представлено городским департаментом по спорту и молодежной политике
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Среди 15 тысяч волонтерских проектов, представленных на всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2018», тюменский «Киберпатруль» стал одним из лучших. Об этом сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике. Теперь проект будет участвовать вместе с еще 76 работами в программе Акселерации - трехмесячной программе развития и обучения инициаторов самых успешных проектов. Благодаря ей спроектированная идея получит возможность расширить географию реализации на различные регионы страны. Программа Акселерации пройдет с 21 по 23 сентября в городе Алексин Тульской области.

- Ранее тюменский «Киберпатруль» уже был рекомендован для внедрения в регионах страны в рамках заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством Министра внутренних дел РФ, - отметили в департаменте.

Суть проекта в том, что он помогает выявлять и блокировать интернет ресурсы, содержащие запрещенный к распространению в России контент. Ежегодно блокируется более 1000 таких сайтов. Сообщить о запрещенном контенте может любой человек, просто оставив информацию на странице проекта.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2018» – социальный лифт для волонтеров, который входит в платформу «Россия – страна возможностей». Конкурс является ключевым событием Года добровольца (волонтера). В этом году конкурс включает в себя 12 обновленных номинаций.

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