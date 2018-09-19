В Сбербанке говорят с клиентами на одном языке

19 Сент. 11:56 2018-09-19T11:56:09+03:00

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Клиентам с нарушением слуха стало проще решать сложные финансовые вопросы благодаря бесплатной услуге сурдоперевода. Новая функция запущена в тестовом режиме в 24 городах страны, включая Тюмень. В областном центре ее ввели в двух офисах Сбербанка: на ул. Мориса Тореза, 1/1 и на ул. Ямская, 75.

Одной из первых нововведение оценила жительница Тюмени Анна Лукьянова. Женщина имеет проблемы со слухом с рождения. Вместе с ней услугу протестировала председатель Тюменского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» Наталья Беркович.

- Людям с нарушением слуха тяжело решать финансовые вопросы в банках. До этого приходилось писать вопросы на бумаге, что, кстати, может сделать не каждый. Большинство таких клиентов неграмотные. Услуга сурдоперевода удобна, она заметно упрощает и ускоряет процесс обслуживания, - отметила Наталья Беркович.

Воспользоваться услугой сурдоперевода несложно. Первый шаг: взять талон в терминале, где для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена специальная кнопка «Обслуживание вне очереди». Второй: увидев номер выданного талона на экране, пройти к назначенному окну. Третий: подписать соглашение на оказание услуг сурдоперевода и объяснить цель своего обращения специалисту по видеосвязи.

- Дословно перевести финансовые термины на язык жестов нелегко. Именно поэтому мы подключили к работе профессиональных сурдопереводчиков. Кроме того, наши неслышащие сотрудники и эксперты подготовили единый глоссарий финансовых терминов и распространили его среди сурдопереводчиков, чтобы корректно переводить консультации по сложным банковским продуктам для клиентов, - подчеркнула исполнительный директор дивизиона «Заботы о клиентах» ПАО Сбербанк Марина Ветошкина.

С помощью сурдопереводчика Анна Васильевна получила дебетовую карту для дочери буквально за 5-10 минут. Ее порадовало появление функции, и никаких сложностей в процессе обслуживания не возникло. Напомним, что сейчас услуга действует в тестовом режиме. В 2019 году планируется реализовать данный сервис во всех офисах Сбербанка.