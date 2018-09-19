В Тюмени из окна 3-этажа выпал молодой мужчина

19 Сент. 11:18 2018-09-19T11:24:20+03:00

Фото из группы в ВК "Инцидент Тюмень"

Он скончался на месте еще до приезда скорой

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В Тюмени из окна выпал мужчина. Очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях фотографию с пометкой, что инцидент произошел в районе Лесобазы по улице Домостроителей, 2.

В пресс-службе УМВД России по городу Тюмени случившееся подтвердили. Сообщение о падении мужчины поступило на пульт дежурной части отдела полиции №3 УМВД России по городу Тюмени. На указанный адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

- Установлено, что из окна 3 этажа выпал 28-летний тюменец. Ведется расследование, материал передан в СК, - уточнили в полиции.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 10.35, бригада прибыла на место в 10.48. Медики констатировали смерть.

Напомним, буквально на днях, 16 сентября, произошла подобная трагедия. Из окна 4-го этажа дома по улице Олимпийской, 75 выпала девушка, она скончалась в больнице.