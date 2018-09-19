В Тюменской области дело о погибшей под колесами автомобиля школьнице передали следователям

19 Сент. 10:56 2018-09-19T10:57:08+03:00

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу Фото: Татьяна Коркина

Девочка погибла, не дожив несколько часов до своего 14-летия

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Тюменские следователи взялись за расследование ДТП, в результате которого погиб подросток. Как сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области, уголовное дело изъято из производства органов внутренних дел по инициативе следственного управления.

Напомним, трагедия произошла 17 сентября 2018 года в вечернее время в селе Шишкина Вагайского района Тюменской области. Пьяный местный житель 1988 года рождения совершил наезд на девочку, которой должно было исполнится 14 лет всего через несколько часов. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, а водитель оставил машину на месте трагедии и ушел домой.

- С учетом того, что защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений Следственного комитета России, с целью наиболее тщательного и полного расследования произошедшей трагедии, по инициативе следственного управления СК РФ по Тюменской области из производства органов внутренних дел изъято уголовное дело и передано для его дальнейшего расследования, - уточнили в следственном управлении.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. При этом по факту ДТП органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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