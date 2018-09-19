За гибель матери семья из Ялуторовска отсудила 2,5 миллиона рублей

19 Сент. 10:18 2018-09-19T10:18:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области семилетний ребенок лишился матери из-за взрыва газа в жилом доме. Теперь он и его отец получат более 2,5 миллионов рублей компенсации морального вреда и материального ущерба.

Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, трагедия произошла в Ялуторовске еще в 2016 году. Осенью 34-летняя женщина обратилась в муниципальное предприятие «Городские водопроводно-канализационные сети» с заявлением о прокладке канализационной сети к своему дому по улице Чкалова, в котором проживала с мужем и семилетним сыном. Поскольку работы проходили рядом с газопроводом, на них нужно было получить разрешение и проводить их в присутствии представителя газораспределительной организации. Между тем, мастер участка, который руководил работами, эти требования проигнорировал, полагая, что все обойдется.

Днем 13 октября 2016 года во время работ буровая установка повредила газопровод. Газ через пустоты в грунте попал в дом и взорвался. В доме в это время была женщина с сыном. Мальчика супруг, находившийся во дворе, успел вывести из помещения, но жену спасти не успел. Она в это время находилась на кухне и получила 95% ожогов тела. Муж на руках отнес супругу в местную больницу, а затем ее доставили в Тюмень. Спасти медикам женщину не удалось, она скончалась 29 октября 2016 года. Кроме того, пожаром было повреждено жилище и имущество, находившееся в нем.

Мастера участка признали виновным и приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. После вступления в законную силу приговора суда в августе 2017 года супруг погибшей женщины обратился в Ялуторовский районный суд с иском о взыскании с «Городских водопроводно-канализационных сетей» компенсации причиненного материального ущерба и морального вреда. Исковые требования мужа погибшей женщины поддержала прокуратура.

Суд, рассмотрев дело, взыскал в пользу семьи погибшей компенсацию материального ущерба в размере 1,1 миллиона рублей и морального вреда в размере 1,4 миллиона рублей.