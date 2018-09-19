2018-09-19T09:46:50+03:00
Общество

Тюменским пешеходам не хватает 53 километров тротуаров

Недостающие километры планирую отремонтировать и построить к 2021 году
Лидия Шумкова
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В 2018 году под ремонт и обустройство попали более 15 километров тротуаровВ 2018 году под ремонт и обустройство попали более 15 километров тротуаровФото: Лидия Шумкова
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В Тюмени насчитывается более 700 километров тротуаров, расположенных вдоль проезжей части. Однако для комфортного передвижения по улицам города тюменцам нужно еще 53,5 километра пешеходной зоны.

Как сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, построить их планируют к 2021 году.

Что касается 2018 года, то на этот период под ремонт и обустройство попали 15,3 километров тротуров, причем ремонтные работы ведутся практически во всех административных округах.

Где-то дорожники заменяют брусчатку, как, например, на улице 8 Марта, где-то не просто проводят ремонтные работы, но и обустраивают дополнительные парковочные места, как на улице Пермякова вдоль дома 21. А по улице Владимира Бахарева от ЖК «Апрель» до улицы Федюнинского и вовсе делают новый тротуар с велодорожками.

Завершить все работы по обустройству тротуаров в 2018 году планируют к 15 октября, однако на многих участках города ремонт уже завершен либо находится в высокой стадии готовности.

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