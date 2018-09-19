В Тобольске детям покажут лучшие в мире конструкторы

19 Сент. 08:53 2018-09-19T08:53:10+03:00

Они не только развивают мелкую моторику, но и дают представление о многих законах физики

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Тобольские дети смогут поиграть в конструкторы, которые признаны лучшими в мире, - деревянные, лазерные, бионические, магнитные, электронные и многие другие. Такую возможность им предоставят в рамках игротеки «Конструктория». Мероприятие пройдет в Тобольске в первые выходные октября – 6 и 7 числа. Кроме того, в первый день игротеки, 6 октября, состоится открытая лекция для педагогов, где они смогут познакомиться с новинками в сфере игрового обучения.

По словам депутата Тюменской областной Думы Елены Кашкаровой, конструкторы, которые использует современная педагогика, развивают у детей не только инженерное мышление и навыки мелкой моторики, но и «прокачивают» воображение, понимание многих законов физики и биоинженерии.

- Иногда в таком количестве предложений трудно разобраться, да и те конструкторы, что хороши в рекламе, не всегда подходят для применения в детских учреждениях. Поэтому я очень рада, что мы достигли договоренности с игротекой «Конструктория» о том, что они проводят несколько лекций и экскурсий для педагогов, не только показывая новые конструкторы, но и рассказывая об их сильных и слабых сторонах, - отметила она.

Игротека пройдет в СК «Центральный» 6-7 октября, с 10:00 до 19:00. Треть игротеки составит огромная детская железная дорога с 230 поездами и 100 метрами путей. Мероприятие рассчитано, в том числе, и на маленьких детей. Помимо конструирования и сбора железной дороги, дети и взрослые смогут принять участие в творческих мастер-классах по раскрашиванию волшебных мандал, мыловарению, изготовлению магнитов и развивающих активностях от детского центра «Капитошка».

Подробности и регистрация на мероприятие на официальном сайте игротеки.