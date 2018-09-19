Сбербанк расширяет сеть ипотечных центров в Тюмени

19 Сент. 08:19 2018-09-19T08:19:12+03:00

Подобрать квартиру, отправить заявку на ипотеку можно через сайт ДомКлик.ру

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Тюменское отделение Сбербанка открыло два дополнительных центра ипотечного кредитования в Тюмени по следующим адресам:

- ул. Московский тракт, 14а, 2 этаж, режим работы с 09:00 до 18:00;

- ул. Мельникайте, 135б, режим работы с 09:00 до 18:00.

Также в Тюмени продолжают работать еще пять центров ипотечного кредитования Сбербанка, расположенных по адресам: ул. Пермякова, 46а, ул. Малыгина, 51, ул. Кирова, 35, ул. Мельникайте, 54, ул. Республики, 146/2.

- Клиенты Сбербанка в Тюмени могут воспользоваться услугами центров ипотечного кредитования в удобном для них районе города. Благодаря современным сервисам банка большая часть операций проводится удаленно в режиме онлайн. Подобрать квартиру, отправить заявку на ипотеку можно через наш сайт ДомКлик.ру. Часто клиентам нужно прийти в банк всего один раз для подписания договора купли-продажи и финальных расчетов, – комментирует начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка Оксана Губко.

Для клиентов, у которых нет возможности решать жилищные вопросы в будние дни, по субботам работают следующие центры ипотечного кредитования:

- г. Тюмень, ул. Республики, д.146, с 9:30 до 15:30;

- г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 46, с 09:00 до 18:00.

В центрах ипотечного кредитования клиенты могут решить любые вопросы, связанные с приобретением недвижимости – от оформления заявки и получения жилищного кредита до направления пакета документов для проведения электронной регистрации сделки купли-продажи недвижимости в управлении Росреестра по Тюменской области. Кроме того, специалисты банка проведут любые операции по сопровождению действующих ипотечных кредитов: получение справок, оформление закладной и страхового полиса, замена участников сделки, подтверждение целевого использования кредита.