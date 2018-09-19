2018-09-19T07:52:29+03:00
Происшествия

В Тюмени пьяная ссора мужчин кончилась ударом в грудь ножницами

Нападавший попытался скрыться
Лидия Шумкова
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Оружием нападавшему послужили обычные ножницы. Фото с сайта Pixabay.comОружием нападавшему послужили обычные ножницы. Фото с сайта Pixabay.com
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В Тюмени двое приятелей поругались во время пьянки и для одного из них конфликт закончился больницей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени, в прошедшие выходные тюменец пригласил нового приятеля к себе в квартиру, где они распивали алкоголь. Через некоторое время новоиспеченный друг начал оскорблять хозяина жилища, и тот попросил его немедленно удалиться. Конфликт очень быстро перешел в драку, в результате которой гость нанес потерпевшему удар в грудь попавшимися под руку ножницами. После этого он поспешил удалиться. Тем временем хозяин квартиры вызвал скорую помощь. Медики установили, что его здоровью причинен тяжкий вред.

Стражи порядка из городского отдела полиции №3 по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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