В Тюмени до обеда отключили светофор на перекрестке Мельникайте-Харьковская
Водителей просят быть внимательнее
Отключение регулировщика - пллановоеФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 19 сентября, с 9 до 12 часов отключили светофор на пересечении ул. Мельникайте и ул. Харьковской. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения.
Водителей просят принять во внимание информацию и соблюдать требования дорожных знаков.
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте.