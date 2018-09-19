В Тюмени до обеда отключили светофор на перекрестке Мельникайте-Харьковская

19 Сент. 07:22 2018-09-19T07:22:45+03:00

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В Тюмени сегодня, 19 сентября, с 9 до 12 часов отключили светофор на пересечении ул. Мельникайте и ул. Харьковской. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения.

Водителей просят принять во внимание информацию и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте.