Александр Моор принял участие во встрече с избранными главами регионов

19 Сент. 06:41 2018-09-19T06:41:47+03:00

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Александр Моор, ставший новым губернатором Тюменской области в ходе выборов 9 сентября 2018 года, побывал в Кремле. Там проходила встреча президента России Владимира Путина с избранными главами субъектов Российской Федерации.

Президент поздравил всех участников встречи с победой на выборах и обратился к избранным руководителям регионов с просьбой максимально быстро включиться в работу.

- Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу – хотя, повторяю, многие уже работали в качестве исполняющих обязанности, а некоторые были и руководителями регионов, поэтому много времени на раскачку не потребуется, - сказал Владимир Путин.

Он поставил перед губернаторами цель повышать уровень жизни в городах и селах, создавать комфортные условия для проживания: строить хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, нормальные дороги, уютные улицы и парки, скверы.

- Вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, и тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку, - заверил президент избранных глав регионов.