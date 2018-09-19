2018-09-19T06:41:47+03:00
Политика

Александр Моор принял участие во встрече с избранными главами регионов

Новые губернаторы пообщались с Президентом РФ в Кремле
Лидия Шумкова
Поделиться:
Фото с сайта Kremlin.ruФото с сайта Kremlin.ru
Изменить размер текста:

Александр Моор, ставший новым губернатором Тюменской области в ходе выборов 9 сентября 2018 года, побывал в Кремле. Там проходила встреча президента России Владимира Путина с избранными главами субъектов Российской Федерации.

Президент поздравил всех участников встречи с победой на выборах и обратился к избранным руководителям регионов с просьбой максимально быстро включиться в работу.

- Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу – хотя, повторяю, многие уже работали в качестве исполняющих обязанности, а некоторые были и руководителями регионов, поэтому много времени на раскачку не потребуется, - сказал Владимир Путин.

Он поставил перед губернаторами цель повышать уровень жизни в городах и селах, создавать комфортные условия для проживания: строить хорошие детские сады, школы, поликлиники, больницы, нормальные дороги, уютные улицы и парки, скверы.

- Вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, и тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку, - заверил президент избранных глав регионов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора