2018-09-19T05:49:41+03:00
Экономика

В Тюменскую область из-за рубежа с начала года переехали 118 соотечественников

Они работают в сельской местности учителями, врачами, агрономами
Лидия Шумкова
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За 2018 год в Тюменскую область переехало 118 соотечественников и их семей. За все время реализации областной госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом (с 2013 года), новым домом тюменский регион выбрали более двух тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Участники госпрограммы и их семьи устраиваются на работу на невостребованные местными вакансии.

- Основной целью госпрограммы является стимулирование добровольного переселения на постоянное место жительства квалифицированных специалистов для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий Тюменской области в связи с нехваткой данных специалистов на селе, - напомнили в депаратменте.

Как правило, это учителя, врачи, специалисты сельского хозяйства в поселках и деревнях. Так, с 2013 года замещены 264 вакансии учителей и врачей различных специальностей, 134 вакансии специалистов сельского хозяйства, в том числе 18 агрономов и 23 ветеринарных врача и зоотехника, 47 вакансий инженерных работников.

Чтобы переселенцы скорее адаптировались, им из бюджета частично возмещают расходы по временному жилищному размещению и на оказание медицинской помощи, включая расходы при оформлении в детские сады и школы, пока они не получат разрешение на временное проживание в России. Еще одна мера социальной поддержки - единовременная выплата на организацию и обустройство личного подсобного хозяйства – покупку скота, кормов, семян.

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