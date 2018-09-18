18 Сент. 17:08 2018-09-18T17:08:38+03:00

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Школьники из Аромашевского района получат премию от правительства Тюменской области. Губернатор Александр Моор поручил областному департаменту образования и науки подготовить распоряжение о поощрении. Юные инспектора дорожного движения стали сильнейшими в Европе.

Воспитанники Дома детского творчества села Аромашево, ученики 6-го класса Надя Денисова, Юля Волчёк, Вадим Соколов и Вадим Рябченко выступали в Венгрии на Европейском конкурсе по обучению детей правилам дорожного движения и никому не дали шанса обойти их в мастерстве вождения велосипедом и знании ПДД.

Перед поездкой Александр Моор лично встречался с ребятами и напутствуя их, выразил уверенность, что школьники добьются успеха, передает пресс-служба главы региона.

Отметим, что тренер команды Андрей Богачков является директором сельского Дома детского творчества и в 2013 году организовал кружок «Безопасное колесо». За это время в нем обучение прошли 412 юных аромашевцев. Сельские ребята представляют Тюменскую область на различных соревнованиях и являются постоянными призерами всероссийских конкурсов. Дважды тюменские школьники становились бронзовыми призерами Европейского конкурса: в 2014 году в Норвегии и в 2017 – в Албании. При этом, в соответствии с правилами соревнований, каждый год команду представляют новые ребята.