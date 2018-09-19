Погода 19 сентября в Тюмени: солнечно и тепло

19 Сент. 04:41 2018-09-19T04:41:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Среда, 19 сентября, в Тюменской области будет солнечной и теплой. Южный и юго-восточный ветер будет 5-10 м/с, днем в отдельных районах возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +16 +21 градуса.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске с утра будет немного облачно, днем яркое солнышко, к вечеру вновь появятся облака. Термометры покажут +17 градусов, а ветер возможен до 13 м/с. В Тобольске тоже немного облачно, но сухо, воздух прогреется до +16 градусов. В Ишиме теплее всего, там днем ожидается +19, но ветер усилится до 15 м/с.

В народном календаре 19 сентября названо Михайловым днем. На Руси в этот день устраивали сходки, на которых решали семейные и соседские дела, а затем устраивали пиры на которые каждый приносил свое блюдо. За столом обычно происходили примирения и братания. Работать на Михайлу было нельзя: говорили, что за это Бог накажет.

В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья с осины: если «лицом» вверх — к студеной зиме, если «изнанкой» — к теплой.