На станции Войновка в Тюмени пьяный подросток сломал бедро

18 Сент. 16:14 2018-09-18T16:18:34+03:00

Он пролазил под вагоном, когда тот покатился

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На станции Войновка в Тюмени 17-летний подросток серьезно травмировал бедро под грузовым вагоном. Инцидент произошел накануне, 17 сентября, около четырех часов утра.

Оказалось, что два пьяных 17-летних молодых человека, возвращаясь ночью домой, решили идти через железнодорожную дорогу. На одном из путей они стали пролазить под вагонами, чтобы сократить путь. В момент, когда один из них парней был под вагоном, тот отцепился и покатился. В результате подросток получил открытый оскольчатый перелом. Его на скорой доставили в больницу.

В отношении подростков инспекторами по делам несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 20.21 и ч.5 ст. 11.1 КоАП РФ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства получения травмы, сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.