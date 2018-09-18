Доктор с вами: проверить женское здоровье пришли более 200 тюменок

18 Сент. 15:51 2018-09-18T15:51:40+03:00

Каждая шестая из них более 2 лет не была у врача

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Более двухсот тюменок приняли участие в профилактических акций «Доктор с вами». В этот раз 16% пациенток не были у врача 2 года и более.

По результатам мероприятия 13 человек были взяты под диспансерное наблюдение. Всем обратившимся было проведено обследование на микрофлору, цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний. По показаниям проводилась кольпоскопия (обследование шейки матки), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, маммография. Все женщины в этот день получили консультацию врача акушера-гинеколога.

В рамках акции проводился опрос пациентов об удовлетворенности подобными мероприятиями. В этот раз горожане предложили организовать семейный осмотр. Также население интересует исследование на онкомаркеры. Но это специальное исследование, которое проводится по определенным показаниям и в профильных учреждениях, пояснили в городском департаменте здравоохранения. Профилактические же акции направлены на первичное (скрининговое) обследование большого количества людей за короткое время. На них выявляют факторы риска и заболеваний на ранних стадиях. При обнаружении отклонений людей направляют на дальнейшее обследование.