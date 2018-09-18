2018-09-18T15:12:14+03:00
Происшествия

ГИБДД Тюмени разыскивает водителя и очевидцев ДТП с 3-летним малышом

Авария произошла во дворе дома по улице Попова, 7 к 2
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский мальчик 3,5 лет получил перелом ноги, когда на него во дворе дома наехал автомобиль. Авария произошла накануне, 17 сентября, около 17.30 у дома по улице Попова, 7 строение 2. Ребенок гулял с папой, когда малыша сбил «Хундай».

Водитель остановился, но взрослые решили не вызывать ГИБДД и автомобилист уехал. А позже родители обратились с ребенком в больницу, где выяснилось, что у мальчика перелом кости.

Сейчас водителя и автомобиль разыскивает ГИБДД. Очевидцев наезда на ребенка просят позвонить по телефонам: 291-488, 291-499. В автоинспекции также напоминают водителям о соблюдении ПДД в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.

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