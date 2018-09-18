Не дожила несколько часов до 14-летия: в Тюменской области насмерть сбита школьница

18 Сент. 14:57 2018-09-18T14:57:28+03:00

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Накануне своего дня рождения в дорожной аварии погибла 13-летняя девочка. Смертельное ДТП произошло в селе Шишкина Вагайского района. Школьница около девяти часов вечера шла вместе с друзьями по краю дороги, так как в селе нет тротуаров, и не успела отскочить, когда встречная «Лада» подала в их сторону.

Удар автомобилем стал смертельным для девочки, она скончалась на месте, не дожив несколько часов до своего 14-летия.

30-летний водитель «Лады» оставил машину на месте трагедии и ушел домой. К приезду полицейских он был пьян, сообщили в областной Госавтоинспекции. Мужчина привлечен к административной ответственности, на него составлены материалы за оставление места ДТП и пьяное вождение. По данному факту возбуждено также уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.