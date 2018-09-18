2018-09-18T14:57:28+03:00
Происшествия

Не дожила несколько часов до 14-летия: в Тюменской области насмерть сбита школьница

Водитель оставил машину на месте ДТП и ушел домой пить
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Накануне своего дня рождения в дорожной аварии погибла 13-летняя девочка. Смертельное ДТП произошло в селе Шишкина Вагайского района. Школьница около девяти часов вечера шла вместе с друзьями по краю дороги, так как в селе нет тротуаров, и не успела отскочить, когда встречная «Лада» подала в их сторону.

Удар автомобилем стал смертельным для девочки, она скончалась на месте, не дожив несколько часов до своего 14-летия.

30-летний водитель «Лады» оставил машину на месте трагедии и ушел домой. К приезду полицейских он был пьян, сообщили в областной Госавтоинспекции. Мужчина привлечен к административной ответственности, на него составлены материалы за оставление места ДТП и пьяное вождение. По данному факту возбуждено также уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора