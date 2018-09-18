На IX Тюменский нефтегазовый форум приедут министры, губернаторы и топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых корпораций

18 Сент. 14:10 2018-09-18T14:11:13+03:00

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Первые лица "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза", "Лукойла" "Роснефти" и других ведущих компаний ТЭК ожидают на IX Тюменский нефтегазовый форум 19 и 20 сентября. На нем будут обсуждать цифровизацию экономики и «умные технологии».

В рамках форума пройдут два пленарных заседания с участием министров, губернаторов и топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых корпораций, предусмотрены конференции и панельные дискуссии.

- Пройдут закупочные сессии. Впервые они состоялись в 2017 году. Тогда было четыре участника. В этом году закупочные сессии предварительно проговорены с пятью нефтегазовыми компаниями – "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Новатэк" и "Сибур", - сообщил на пресс-конференции в Тюмени директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов. - Также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям.

По словам главы департамента, ожидается также подписание двух соглашений. Один документ предполагает сотрудничество с "Сургутнефтегазом" по импортозамещению оборудования или комплектующих к нему продукцией тюменских предприятий.

- В прошлом году такие соглашения были заключены с компаниями "Сибур" и "Лукойл", - сообщил Остроумов.

Второе соглашение предусматривает строительство в Тюмени кернохранилища и лабораторного комплекса по исследованию керна и флюидов компанией "Газпром нефть".