18 Сент. 13:39 2018-09-18T13:47:57+03:00

Территорию у "муравейника" в Тюмени превращают в уютную зону отдыха. Фото tyumen-city.ru

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Пустующая площадка возле "муравейника" в центре Тюмени станет красивой, уютной и зеленой. Сегодня у домов № 90 и № 92 по улице Республики высаживают декоративный кустарник и деревья.

Здесь будут расти 700 разноцветных кустов спиреи японской, 18 сибирских яблонь и ива белая «Памяти Бажова».

Большинство тюменцев предлагали посадить в этом месте много растений. tyumen-city.ru

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на портале «Я решаю» тюменцы проголосовали за озеленение этой территории. Напомним, ранее здесь стоял небольшой торговый центр. Работы по благоустройству идут уже месяц, за это время установлены бетонные конструкции под газоны высотой от 50 до 90 см и подготовлена почва под растения.

Интересно, что саженцы цветущей спиреи будут с красными и зелеными листочками. Среди них есть ранние и поздние сорта, которые будут радовать тюменцев цветением в течение всего лета.

Разные сорта спиреи будут радовать цветением с весны до осени tyumen-city.ru

- Все растения выращены в местном питомнике, поэтому они должны хорошо прижиться, – рассказал индивидуальный предприниматель Дмитрий Сыроватский. В течение года он будет ухаживать за растьениями и поливать их. После этого следить за деревьями и кустами ними будет управа.

В этом зеленом уголке еще предстоит сделать облицовку газонов натуральным камнем, установить шесть скамеек и девять светодиодных светильников по периметру. Полностью готова площадка будет до 8 октября.