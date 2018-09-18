18 Сент. 13:24 2018-09-18T13:24:51+03:00

Тепло в жилые дома Тюмени начнет поступать не раньше следующей недели Фото: Ольга Крыльцова

В городе завершают масштабные работы на двух участках теплосетей

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Батареи в жилых домах Тюмени начнут теплеть после того, как завершатся ремонт теплосетей по улице Таврической и масштабный перенос теплосетей у транспортной развязки на перекрестке улиц Монтажников-Широтная. Планируется, что до конца текущей недели основные работы на этих объектах будут завершены.

Об этом на заседании президиума регионального правительства накануне, 17 сентября, сообщил врио главы администрации Тюмени Руслах Кухарук. На совещании обсуждалась готовность области к зиме.

Заместитель главы региона Вячеслав Вахрин отметил, что в 15 муниципальных образованиях уже принято решение о начале отопительного периода. Сегодня муниципалитеты имеют право начинать его, не дожидаясь понижения среднесуточной температуры до 8 градусов в течение 5 суток подряд.