2018-09-18T13:05:47+03:00
Звезды

Тюменцев приглашают на фестиваль китайского языка и культуры

Горожан ждут мастер-классы, игры, дегустации и удивительные рассказы о Поднебесной
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцев приглашают на фестиваль китайского языка и культуры. Фото МТЦ «Космос»Тюменцев приглашают на фестиваль китайского языка и культуры. Фото МТЦ «Космос»
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Ярким и интересным обещает быть Третий тюменский фестиваль китайского языка и культуры. В МТЦ «Космос» 22-23 сентября горожане смогут ближе познакомиться с богатой историей и традициями этой страны. Гостей будут ждать с 10 до 18 часов.

Фестиваль развернется сразу на трех площадках. Так, в художественно-игровой зоне (малый зал) будут работать более десяти тематических мастер-классов. Здесь даже можно будет сыграть в национальные настольные игры го и маджонг.

В образовательной зоне (конференц-зал) состоится лекция по искусству и культуре Китая, пройдет урок китайского языка, а путешественники поделятся рассказами о поездках в Поднебесную.

Фото МТЦ «Космос»

Фото МТЦ «Космос»

В программе фестиваля также конкурсы, розыгрыш сертификатов, гадания по китайской Книге перемен и многое другое.

Организаторами фестиваля выступили МТЦ «Космос» и Центр китайского языка и культуры «Фарфоровая пагода». Вход на лекции 50 рублей, на мастер-классы - от 200 до 400 рублей.

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