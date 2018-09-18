2018-09-18T12:41:57+03:00
Общество

Жители Тюмени стали часто жаловаться на ожоги после лазерной эпиляции

Но наказать сомнительных косметологов невозможно
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Тюмени стали жаловаться на некачественную лазерную эпиляцию. В Роспотребнадзор за неделю обратились семь человек. После процедуры у тюменцев появились ожоги и покраснения. Людям приходится лечить их и восстановливать кожу.

Оказалось, что реклама услуги появилась в социальных сетях. Пострадавшие тюменцы уже позже выяснили, что процедура проводится лицами, незарегистрированными в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, без специального образования и соответствующих документов (договор, чек об оплате и т.д.).

В управлении Роспотребнадзора пояснили, что законодательство о защите прав потребителей не регулирует отношения между физическими лицами, в связи с чем, защитить их и помочь пострадавшим не может.

В ведомстве также подчеркнули, что лазерная эпиляция - медицинская услуга и может проводиться только юридическим лицом или ИП. Для оказания услуги необходима лицензия и заключение договора с клиентом.

Граждан просят быть внимательными при выборе косметологических услуг не в специализированных медицинских организациях либо на дому. Тем более, когда реклама размещается только в социальных сетях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора