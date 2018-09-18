Жители Тюмени стали часто жаловаться на ожоги после лазерной эпиляции

18 Сент. 12:41 2018-09-18T12:41:57+03:00

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Жители Тюмени стали жаловаться на некачественную лазерную эпиляцию. В Роспотребнадзор за неделю обратились семь человек. После процедуры у тюменцев появились ожоги и покраснения. Людям приходится лечить их и восстановливать кожу.

Оказалось, что реклама услуги появилась в социальных сетях. Пострадавшие тюменцы уже позже выяснили, что процедура проводится лицами, незарегистрированными в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, без специального образования и соответствующих документов (договор, чек об оплате и т.д.).

В управлении Роспотребнадзора пояснили, что законодательство о защите прав потребителей не регулирует отношения между физическими лицами, в связи с чем, защитить их и помочь пострадавшим не может.

В ведомстве также подчеркнули, что лазерная эпиляция - медицинская услуга и может проводиться только юридическим лицом или ИП. Для оказания услуги необходима лицензия и заключение договора с клиентом.

Граждан просят быть внимательными при выборе косметологических услуг не в специализированных медицинских организациях либо на дому. Тем более, когда реклама размещается только в социальных сетях.