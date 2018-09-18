2018-09-18T12:09:07+03:00
Общество

Двум многодетным семьям-погорельцам в Тюменской области помогут построить новые дома

Деньги будут выделены из регионального бюджета
Маргарита КАЛИНКИНА
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Двум тюменским многодетным семьям, пережившим пожар, помогут построить новые дома. Губернатор Александр Моор после личного общения с супругами поручил выделить им средства из регионального бюджета на условиях социального контракта.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в семье из Вагайского района растет пятеро сыновей и три дочки. Глава семьи трудится, а жена занимается уходом за детьми. В этом году у семьи огонь уничтожил все: дом, мебель, бытовую технику, одежду. Сейчас семья живет у родственников и уже выбрала новый дом, но материнского капитала не хватает. Кроме того, семье нужны кровати, плита, холодильник, стиральная машина.

В Тюменском районе погорельцами летом стала семья с пятью детьми. Сейчас они ютятся у родственников. Родители работают, но собственных денег на возведение дома все равно не хватает. Глава региона пообещал, что помощь им тоже будет оказана.

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