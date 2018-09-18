2018-09-18T11:46:08+03:00
Спорт

Тюменский ХК «Рубин» отправился на выездные матчи ВХЛ

Первая игра состоится 20 сентября
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский ХК «Рубин» отправился на выездные матчи ВХЛ. Фото hcrubin.ruТюменский ХК «Рубин» отправился на выездные матчи ВХЛ. Фото hcrubin.ru
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Тюменский хоккейный клуб «Рубин» отправился в Саратов на очередные матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги. Игра с местной дружиной состоится 20 сентября. Команда готовится провести матч с максимальной отдачей и выиграть.

- Сейчас слабых вообще нет, все клубы очень хорошо укомплектованы, - отметил накануне поездки капитан «Рубина» защитник Станислав Тунхузин. - Победа над «Югрой» вселила уверенность. Видно, что ребята бьются друг за друга, равнодушных нет. Успех был нам нужен, как воздух, потому что проигрывать три матча подряд мы не имели права.

Напомним, последняя встреча с ХК «Югра» завершилась счетом 4:1 в пользу тюменцев. После Саратова «Рубин» 22 сентября сыграет с ХК «Тамбов», а 24 сентября с воронежским «Бураном». Финальным выездным матчем станет Рязань, где тюменцы столкнутся с местным одноимённым клубом 26 сентября, сообщили в пресс-службе «Рубина».

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