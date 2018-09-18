В Ишиме временный директор госпредприятия оказался мошенником

18 Сент. 11:18 2018-09-18T11:18:15+03:00

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В Ишиме один из руководителей государственного предприятия под видом премий присвоил себе более 330 тысяч рублей. Врио директора ФГУП "Ишимское" дал указание главному бухгалтеру ежемесячно начислять ему премию, хотя трудовым договором этого было не предусмотрено. В итоге он получал зарплату больше, чем полагалось с октября 2015 года по декабрь 2016 года.

О преступлении стало известно в сентябре 2017 года во время прокурорской проверки. На руководителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Ишимский городской суд признал врио директора виновным и назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с осужденного всю сумму причиненного ущерба, сообщили в областной прокуратуре.