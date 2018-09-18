2018-09-18T10:52:36+03:00
Общество

В Тюмени стартует «Лавка добра» в честь Дня пожилых людей

Неравнодушных горожан просят откликнуться
Маргарита КАЛИНКИНА
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В преддверии Международного дня пожилых людей в Тюмени стартует благотворительная акция «Лавка добра». Ее организует региональный центр «Семья».

От населения будут принимать одежду, обувь, постельное белье, гигиенические принадлежности, предметы первой необходимости для пожилых людей.

Акция проводится центром ежегодно и продлится до 1 октября. Неравнодушых горожан призывают откликнуться и принять участие, чтобы в День пожилых людей одинокие пенсионеры смогли получить поддержку и тоже ощутить тепло и заботу.

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