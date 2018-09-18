2018-09-18T10:02:10+03:00
Общество

Тюменская область вошла в "десятку" самых привлекательных для работы регионов России

Переехать сюда готовы омичи, москвичи , уральцы и северяне
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменская область вошла в "десятку" самых привлекательных для работы регионов РоссииТюменская область вошла в "десятку" самых привлекательных для работы регионов РоссииФото: Ольга Крыльцова
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Тюменская область вошла в десятку регионов страны, куда готовы ехать люди ради работы. Сменить место жительства, в среднем готов каждый четвертый россиянин. Это отмечают аналитики портала по поиску работы и специалистов HeadHunter.

Они проанализировали базу резюме за последние 12 месяцев и выяснили, что в Тюмень согласны перебраться соискатели из Омска (10,7%), Нижневартовска (5,3%), Москвы (5,2%), Кургана (5,1%) и Екатеринбурга (4,2%). При этом москвичи в среднем претендуют на заработок в 90 тысяч рублей, жители Омска – на 40 тысяч рублей, а жители Нижневартовска – на 70 тысяч рублей.

- Как правило, сменить место жительство готовы специалисты отраслей «Производство», «Добыча сырья», «Строительство», «Продажи» и «Топ-менеджмент», – сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова, – Тюменская область занимает десятое место среди самых привлекательных регионов России, а среди регионов УрФО – второе после Екатеринбурга.

Отметим, что сами тюменцы ради работы готовы отправиться в Москву, Санкт-Петербург, соседний Екатеринбург, Краснодар и Сочи. При этом покинуть область ради трудоустройства согласны 22% соискателей.

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