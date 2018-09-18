Тюменская история о шоплифтинге бьет рекорды в интернете

18 Сент. 09:40 2018-09-18T09:49:35+03:00

Социальный ролик для подростков появился во всех социальных сетях [ВИДЕО]

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Новый социальный ролик для подростков «Беги в правильном направлении» бьет рекорды в интернете. Видео за первую неделю набрало в социальных сетях 160 тысяч просмотров и более 200 комментариев.

Социальная реклама рассказывает о шоплифтинге и его последствиях. Главный герой — мальчик-подросток, которого друзья подначивают совершить кражу в магазине. Автором сценария выступил Иван Кармацкий, а главные роли исполнили подростки, нуждающиеся в помощи и поддержке — участники социального проекта «Шанс».

— Я всегда хотел снимать кино. Пока пробую себя в социальной рекламе. Я хотел показать, что всегда есть выбор, нужно лишь сделать правильный и бежать в этом направлении, — пояснил Иван Кармацкий.

Видеоистория получилась не о наказании, а о том, что человек сам выбирает свой путь. Это поможет подросткам самим решить, что для них хорошо, а что плохо.

Видео снято в рамках третьего конкурса социальной рекламы «Медианаставник» проекта «Шанс», сообщили в пресс-службе мультицентра «Моя территория». За два года творческого состязания уже создано 20 роликов, которые в сумме набрали более 2 миллионов просмотров в Интернете.

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