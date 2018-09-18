Конфликт на парковке: тюменец отпинал машину, поставленную на его месте

18 Сент. 09:15 2018-09-18T09:17:46+03:00

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Два водителя в Тюмени устроили разборку из-за парковочного места. Один из них, требуя убрать машину с якобы его площадки, пнул ногой по дверке автомобиля. Образовалась вмятина, исправление которой оценено в 20 тысяч рублей.

Пострадавший водитель обратился в полицию, участковому отдела полиции № 7 пришлось вмешаться в конфликт. По подозрению в порче имущества был задержан 54-летний местный житель. Теперь на него заведено уголовное дело на основании части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.