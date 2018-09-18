2018-09-18T08:48:42+03:00
Общество

В Тюменскую область не пропустили фуру с казахстанскими сливами и персиками

Фрукты оказались с сомнительными документами
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюменскую область не пропустили фуру с казахстанскими сливами и персикамиВ Тюменскую область не пропустили фуру с казахстанскими сливами и персикамиФото: Маргарита КАЛИНКИНА
Изменить размер текста:

Полторы тонны свежих персиков и слив развернули на границе Тюменской области с Казахстаном. В Россию пытались ввезти подкарантинные фрукты с нарушением законодательства.

В документах на фрукты несоответствовали сведения в документах и маркировке, что является нарушением положений Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции на территории Евразийского экономического союза. Несостыковку выявили специалисты регионального управления Россельхознадзора.

Владельца груха оштрафовали, а сам груз вернули на территорию Казахстана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора