18 Сент. 08:45 2018-09-18T08:48:42+03:00

В Тюменскую область не пропустили фуру с казахстанскими сливами и персиками Фото: Маргарита КАЛИНКИНА

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Полторы тонны свежих персиков и слив развернули на границе Тюменской области с Казахстаном. В Россию пытались ввезти подкарантинные фрукты с нарушением законодательства.

В документах на фрукты несоответствовали сведения в документах и маркировке, что является нарушением положений Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции на территории Евразийского экономического союза. Несостыковку выявили специалисты регионального управления Россельхознадзора.

Владельца груха оштрафовали, а сам груз вернули на территорию Казахстана.