18 Сент. 07:54 2018-09-18T07:55:25+03:00

Врачи Ишима спасли от смерти мужчину с тромбами в легочной артерии. Фото облбольницы №4 в Ишиме

Изменить размер текста: A A

Врачи Ишима впервые провели сложнейшую операцию по удалению тромбов из легочной артерии. Ее сделали 55-летнему мужчине с тяжелой сердечно-сосудистой недостаточностью, который поступил в облбольницу №4 в тяжедом состоянии. После диагностики пациента экстренно доставили в операционную.

Для уточнения объема тромба хирурги провели ангиопульмонографию, которая показала сразу несколько "заторов", поэтому мужчине начали селективную тромболитическую терапию. Она позволила быстро восстановить кровоток и растворить сгустки крови. При контрольной ангиографии тромбов не оказалось.

Успешный исход лечения получен благодаря слаженной работе специалистов нескольких профилей. В спасении пациента участвовали: эндоваскулярный хирург КРЭМДиЛ Василий Прокопьев, операционная сестра Елена Захлевных, врач-кардиолог Светлана Удод и врач-рентгенолог Павел Гайнов.

Пациент, поступавший в крайне тяжелом состоянии, уже на 2 сутки переведен в общую палату. В настоящий момент мужчина готовится к выписке, сообщили в пресс-службе облбольницы №4.

Отметим, что тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) занимает третье место после инфаркта и инсульта в структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.