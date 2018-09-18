Тюменская "Мисс России" ходит в спортзал ради душа

18 Сент. 07:01 2018-09-18T11:49:06+03:00

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Тюменская "Мисс России" Яна Добровольская рассказала, где моет голову в последнее время. Оказалось, что у девушки дома отключили горячую воду, как и у многих горожан. Теперь она моется в любимом спортивном центре.

- В любой непонятной ситуации я иду в зал. Особенно, когда в квартире отключают свет или воду. Благо, любимый клуб возле дома. Так что хожу туда не только ради фоток, но ещё и помыться, да феном волосы посушить! - сообщила Яна на своей страничке в Инстаграме. Под сообщением она поставила хештег со словами шикарная жизнь.

К слову, подписчики девушки одобрили ее поступок. Одна из них с сожалением отметила, что у нее тоже нет дома горячей воды, но и в зале ее тоже нет. Не повезло.