Видеть невидимое: В Тюмень привезут выставку тактильных картин
Выставка тактильных картин "Видеть невидимое" откроется в тюменском музейном комплексе имени Словцова 27 сентября. На нее ждут слабовидящих людей. По рельефным копиям они смогут познакомиться с шедеврами мировой живописи из собрания Пушкинского музея.
Необычные картины смогут посмотреть и посетители с хорошим зрением. Для этого им достаточно надеть темные очки, включить аудиогид и, изучив выставку, лучше понять тех, кто ориентируется в мире без помощи зрения.
Выставка создана Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Рельефные картины уже побывали во многих городах страны. По традиции, в каждом городе мастера делают тактильную копию одной из картин местного музея. В Тюмени ею станет полотно Николаса Маса "Портрет вельможи". По окончании выставки картина останется в Тюмени.