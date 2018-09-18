2018-09-18T06:46:34+03:00
Звезды

Видеть невидимое: В Тюмень привезут выставку тактильных картин

Она создана на основе шедевров мировой живописи
Маргарита КАЛИНКИНА
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Выставка тактильных картин "Видеть невидимое" откроется в тюменском музейном комплексе имени Словцова 27 сентября. На нее ждут слабовидящих людей. По рельефным копиям они смогут познакомиться с шедеврами мировой живописи из собрания Пушкинского музея.

Необычные картины смогут посмотреть и посетители с хорошим зрением. Для этого им достаточно надеть темные очки, включить аудиогид и, изучив выставку, лучше понять тех, кто ориентируется в мире без помощи зрения.

Выставка создана Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Рельефные картины уже побывали во многих городах страны. По традиции, в каждом городе мастера делают тактильную копию одной из картин местного музея. В Тюмени ею станет полотно Николаса Маса "Портрет вельможи". По окончании выставки картина останется в Тюмени.

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