2018-09-18T06:29:01+03:00
Общество

У транспортных карт «Школьник» в Тюмени теперь можно проверять баланс

Проверить наличие средств можно четырьмя способами
Маргарита КАЛИНКИНА
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Баланс денег на счете транспортной карты «Школьник» для поездок в автобусах Тюмени теперь можно проверить в любое время. Услуга очень востребована родителями, поэтому Тюменская транспортная система предоставила такую функцию, пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Узнать остаток средств можно четырьмя способами:

- при проезде в билете указывается остаток средств на карте;

- в терминалах пополнения транспортных карт АО «ТТС»;

- на сайте oao-tts.ru;

- отправив СМС на номер 8-922-480-06-87 c указанием номера карты в сообщении.

Пополнить баланс карты «Школьник» можно в терминалах на автобусных остановках, в банкоматах Сбербанка, через сервис Сбербанк-онлайн или в личном кабинете Запсибкомбанка. Для зачисления денег на карту необходимо активировать баланс на терминалах пополнения транспортных карт.

Родителям также напоминают, что в каникулы стоимость проезда школьников такая же, как у взрослых.

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