18 Сент. 05:10 2018-09-18T06:53:03+03:00

В Тюмени открывают горячую линию о нарушениях прав дольщиков Фото: Ольга Крыльцова

Звонить нужно сегодня, 18 сентября

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Горячая линия для участников долевого строительства откроется в Тюмени сегодня, 18 сентября. Прием звонков будет вести прокуратура Центрального административного округа.

От граждан ждут сообщений о фактах нарушения прав при долевом строительстве жилья по телефону 8(3452) 58-21-99 с 16 до 18 часов.

Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре Тюмени.