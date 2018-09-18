В Тюмени открывают горячую линию о нарушениях прав дольщиков
Звонить нужно сегодня, 18 сентября
В Тюмени открывают горячую линию о нарушениях прав дольщиковФото: Ольга Крыльцова
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Горячая линия для участников долевого строительства откроется в Тюмени сегодня, 18 сентября. Прием звонков будет вести прокуратура Центрального административного округа.
От граждан ждут сообщений о фактах нарушения прав при долевом строительстве жилья по телефону 8(3452) 58-21-99 с 16 до 18 часов.
Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре Тюмени.