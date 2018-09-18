Погода 18 сентября в Тюмени: облачно, но сухо

18 Сент. 03:58 2018-09-18T03:58:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Вторник, 18 сентября, в Тюменской области будет облачным и сухим. Юго-западный ветер 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха поднимется до +15 +20 градусов.

В Тюмени будет пасмурно, термометры покажут максимум +17 градусов, ветер 5-10 м/с. В Тобольске облака тоже затянут небо, а воздух прогреется лишь до +14 градусов. В Ялуторовске и Заводоуковске переменная облачность и +16. В Ишиме солнечно и до +17.

В народном календаре 18 сентября названо днем Захария и Елизаветы. По этому дню судили, какой будет зима. Также смотрели на рябину: если ее листья уже пожелтели, значит, зима придет рано и будет холодной; а если на дереве видели много ягод, ждали дождливую осень.