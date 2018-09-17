Инфопарк «Я люблю тебя. Тюменская область» переместился в интернет

17 Сент. 16:21 2018-09-17T16:25:53+03:00

Здесь можно увидеть все то, что было в парке на Цветном бульваре

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Больше 90 тысяч человек побывали в инфопарке «Я люблю тебя. Тюменская область», который работал на Цветном бульваре Тюмени. Здесь можно было узнать чего регион достиг за последние 10 лет.

Например, в области родилось в 2 раза больше детей, чем жителей Сан-Марино, Монако, Лихтенштейна и Сейшельских островов вместе взятых. Или что объем нефти, добываемой компанией «РН-Уватнефтегаз» в год, едва можно поместить в грузовой состав длиной от Тюмени до Москвы. А главное, все желающие здесь смогли рассказать о любви своему региону и сделать видеопризнание.

- Люблю Тюменскую область, как сын. Как землю, на которой я родился и которая меня воспитала, которая, я надеюсь, наполнила меня самыми лучшими человеческими качествами. Благодарю Тюменскую область за то, что здесь живут мои родители и дети, и самое главное - за то, что все мои родные, близкие и друзья связывают с Тюменской областью свое будущее. Я уверен, что наш регион еще сыграет свое предназначение в истории России и что мы все станем маленькой частью этой большой победы, – такое обращение, например, записал в инфопарке губернатор Тюменской области Александр Моор.

В инфопарке можно было в VR-очках совершить экскурсию по левому берегу Туры, поучаствовать в викторине «Открой свою Тюменскую область» и сфотографироваться в фотозоне на фоне Моста влюбленных.

Каждый вечер здесь проходила развлекательная программа – огненное, песочное, световое шоу, различные танцевальные и вокальные выступления, концертные номера барабанщиков, шоу мыльных пузырей и многое другое.

- Проект вызвал большой интерес у жителей и гостей города. Люди приходили сюда не только за новыми знаниями, но и просто за настроением. Поэтому решено продолжить проект – но не в офлайн-формате, так как на улице холодно, а в онлайн, – сообщила организатор инфопарка Ольга Петрушина.

Теперь каждый желающий может на сайте инфопаркялюблютебя.рф создать область своей мечты – так же, как в инфопарке, ответив на несколько вопросов. Еще здесь же можно посмотреть видеопризнания, фото, почитать о событиях, которые происходили в инфопарке, и еще раз окунуться в ту атмосферу, которая царила на Цветном бульваре с 30 августа по 16 сентября.