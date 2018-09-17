В Тюмени задержана группа серийных воров

17 Сент. 16:10 2018-09-17T16:10:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Группа серийных воров задержана в Тюмени. Молодой человек и две девушки действовали в пригороде областной столицы и обчищали частный сектор. Уже установлена их причастность к пяти кражам, сейчас полицейские устанавливают возможное их участие в других преступлениях.

Молодой человек,1993 года рождения и две девушки 1987 и 1999 годов рождения приехали из Ишимского и Ярковского районов и сняли в Тюмени одну квартиру на троих. Действовали подозреваемые просто: выбирали дом, который выглядит богато, дожидались когда хозяева уезжали, взламывали замок или выставляли окно и проникали внутрь. Забирали деньги, драгоценности, дорогую цифровую технику, электроинструменты. Награбленное сдавали в ломбарды. В одном доме им удалось утащить имущества более чем на 400 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.